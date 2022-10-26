Президент Гвинеи-Бисау привез "месседж от Путина" о диалоге, Зеленский ответил

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал президенту Владимиру Зеленскому, что Россия хочет "настраивать диалог" с Украиной. Глава украинского государства назвал такие заявления спланированной риторикой для российской аудитории.

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Об этом Зеленский заявил на брифинге с президентом Эмбало в Киеве.

Президент Гвинеи-Бисау, приехавший в Киев после визита в Москву, заявил на брифинге, что президент России Владимир Путин просил его передать месседж Зеленскому.

"О сигналах российской стороны, которые господин президент передал. Он сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я господину президенту показал и рассказал, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными государствами, надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить. И с кем говорить", - сказал Зеленский на брифинге.

Он отметил, что Россия также передала, что нужно разблокировать отношения.

"Я тоже говорю: надо разблокировать. Давайте начнем разблокировку по крайней мере нашего Черного моря, надо же с какой-то разблокировки начинать. И третье, все боятся, что есть ядерная угроза. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции и т.д. У нас есть то, что имеем", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для начала какого-то диалога надо, чтобы государство уважало другое государство, его границы.

"Уважала территориальную целостность, суверенитет и границы. Думаю, что именно от таких простых фундаментальных вещей начинается что-то. Пока всего этого нет, а желание российского президента говорить, я думаю – это спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и на те государства, которые еще не изолировали", - отметил он .

Напомним, Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о "невозможность проведения переговоров" с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что переговоры возможны, но только со следующим президентом России.

Отметим, что переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной регулярно предлагает Турция, в частности, посреднические услуги неоднократно предлагал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.