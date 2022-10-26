Президент Гвінеї-Бісау привіз "меседж від Путіна" про діалог, Зеленський відповів

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському, що Росія хоче "налаштовувати діалог" з Україною. Глава української держави назвав такі заяви спланованою риторикою для російської аудиторії.

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Про це Зеленський заявив на брифінгу з президентом Ембало в Києві.

Президент Гвінеї-Бісау, який приїхав до Києва після візиту в Москву, заявив на брифінгу, що президент Росії Володимир Путін просив його передати меседж Зеленському.

"Щодо сигналів російської сторони, які пан президент передав. Він сказав, що Росія хоче налагодити мости. Я пану президенту показав і розказав, що у нас відбувається. Це дуже важливо. Я сказав, щоб були мости між тими чи іншими державами, треба ж, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді про щось у майбутньому можна буде говорити. І з ким говорити", - сказав Зеленский на брифінгу.

Він зазначив, що Росія також передала, що потрібно розблокувати відносини.

"Я також говорю: треба розблокувати. Давайте розпочнемо розблокування принаймні нашого Чорного моря, треба ж із якогось розблокування розпочинати. І третє, всі бояться, що є ядерна загроза. Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, погрожують підривом гідроелектростанції тощо. Ми маємо те, що маємо", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що для початку якогось діалогу, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони.

"Поважала територіальну цілісність, суверенітет і кордони. Думаю, що саме від таких простих фундаментальних речей розпочинається щось. Поки що всього цього немає, а бажання російського президента говорити, я думаю – це спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про "неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. При цьому президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.

Зазначимо, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною регулярно пропонує Туреччина, зокрема, посередницькі послуги неодноразово пропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.