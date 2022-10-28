Путин не отказался от идеи уничтожения Украины, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета и не отказался от цели уничтожить Украину как государство, что делает невозможным начало серьезных переговоров по прекращению войны.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики, опираясь на выступление российского диктатора в дискуссионном клубе "Валдай" 27 октября, отмечают, что Путин все еще преследует цель уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.

Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, "создавшая" Украину.

По мнению аналитиков ISW, такие заявления исключают юридический факт того, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация.

"В частности, об этом свидетельствуют его постоянные нарративы о том, что Украина и Россия являются единственным народом, разделенным на разные государства в силу исторических обстоятельств", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что действия и слова российского диктатора попадают под определение геноцида украинского народа.

"Эти заявления вместе со многими действиями России должны вызвать серьезные размышления над вопросом, что война России против Украины является геноцидом, поскольку геноцид юридически определяется как действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу", - подчеркивают в ISW.

Ранее в ISW отмечали, что последние высказывания Путина по поводу войны в Украине свидетельствуют о том, что он не готов заканчивать боевые действия и садиться за стол переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о "невозможности проведения переговоров" с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что переговоры возможны, но только со следующим президентом России.