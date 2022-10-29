В ISW разоблачили российских пропагандистов во лжи об "успехах" на фронте

Российские войска не продвигаются в районе Бахмута Донецкой области или где-нибудь еще вдоль линии фронта. Несмотря на это, российская пропаганда распространяет нарративы об успехах своих военных.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне, вероятно, фальсифицируют данные о своих успехах возле Бахмута, чтобы показать успех хотя бы на одном участке фронта.

"В РФ распространяют нарратив, якобы российские войска достигают значительного прогресса в районе Бахмута, что, вероятно, должно улучшить моральный дух среди оккупантов. Также это может положительно повлиять на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чьи силы в значительной степени ответственны за "минимальные" успехи в Донецкой области", - отмечают аналитики.

В ISW напомнили, что Пригожин признал низкие темпы наземных операций "вагнеровцев", абсурдно заявив, что темпы продвижения 100-200 м в день "являются нормальным темпом для нынешних достижений".

"Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы показать себя преуспевающими по крайней мере в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины. Даже заявленная скорость продвижения была бы неудачной для основного усилия в механизированной войне – и заявления, на самом деле, преувеличены”, – подчеркнули в ISW.

Ранее в ISW отмечали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.