Из украинского порта не смогло выйти судно из-за блокировки РФ "зернового коридора"

Судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресенье, 30 октября, выйти из украинского порта.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, из-за действий России, блокирующей экспорт в Черном море, судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна не смогло выйти из украинского порта.

"Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией "зернового коридора" экспорт невозможен", - отметил Кубраков.

Напомним, Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке утром в субботу 29 октября на размещенные в оккупированном Севастополе суда. После этого Россия решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу подчеркнул, что Россия выходом из зерновой инициативы хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

В свою очередь Министерство инфраструктуры отмечает, что реализация "зерновой инициативы" несет исключительно гуманитарный характер, поэтому Украина готова продолжать отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Пока же, как заявили в украинском Министерстве иностранных дел, ожидается реакция на заявление РФ со стороны Турции, которое также выступает стороной инициативы и фактическим посредником вместе с ООН, поскольку прямое соглашение Украина и Россия не подписывали.

Отметим, что в ООН, выступающей стороной соглашения, решительно поддерживают продолжение действия инициативы, оговоренный трехмесячный срок которой истекает 22 ноября. Ранее там были "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, которое позволило возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продолжено в ноябре .