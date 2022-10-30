З українського порту не змогло вийти судно через блокування РФ "зернового коридору"

Судно Ikaria Angel із 40 тисячами тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю , 30 жовтня, вийти з українського порту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, через дії Росії, яка блокує експорт у Чорному морі, судно Ikaria Angel із 40 тисячами тонн зерна не змогло вийти з українського порту.

"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці вранці у суботу 29 жовтня на розміщені в окупованому Севастополі судна. Після цього Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди," яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу підкреслив, що Росія виходом з зернової ініціативи хоче повернути загрозу масштабного голоду в світі.

У свою чергу Міністерство інфраструктури наголошує, що реалізація "зернової ініціативи" несе виключно гуманітарний характер, тому Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Наразі ж, як заявили в українському Міністерстві закордонних справ, очікується реакція на заяву РФ з боку Туреччини, яка також виступає стороною ініціативи та фактичним посередником разом з ООН, оскільки прямої угоди Україна та Росія не підписували.

Зазначимо, що в ООН, яка виступає стороною угоди, рішуче підтримують продовження дії ініціативи, обумовлений тримісячний термін якої спливає 22 листопада. Раніше там були "відносно оптимістично налаштовані" з приводу того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.