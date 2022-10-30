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З українського порту не змогло вийти судно через блокування РФ "зернового коридору"
Судно Ikaria Angel із 40 тисячами тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю , 30 жовтня, вийти з українського порту.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, через дії Росії, яка блокує експорт у Чорному морі, судно Ikaria Angel із 40 тисячами тонн зерна не змогло вийти з українського порту.
"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією "зернового коридору " експорт неможливий", - зазначив Кубраков.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці вранці у суботу 29 жовтня на розміщені в окупованому Севастополі судна. Після цього Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди," яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в суботу підкреслив, що Росія виходом з зернової ініціативи хоче повернути загрозу масштабного голоду в світі.
У свою чергу Міністерство інфраструктури наголошує, що реалізація "зернової ініціативи" несе виключно гуманітарний характер, тому Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Наразі ж, як заявили в українському Міністерстві закордонних справ, очікується реакція на заяву РФ з боку Туреччини, яка також виступає стороною ініціативи та фактичним посередником разом з ООН, оскільки прямої угоди Україна та Росія не підписували.
Зазначимо, що в ООН, яка виступає стороною угоди, рішуче підтримують продовження дії ініціативи, обумовлений тримісячний термін якої спливає 22 листопада. Раніше там були "відносно оптимістично налаштовані" з приводу того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.