В Організації Об’єднаних Націй висловили рішучу підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи, термін якої збігає 22 листопада.

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Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Усі сторони повинні докласти максимальних зусиль для відновлення чорноморської зернової ініціативи та повної реалізації двох угод, зокрема до якнайшвидшого усунення перешкод, що зберігаються, на шляху експорту російського зерна і добрив", - заявив Дюжаррік.

Він нагадав, що експорт зернових та інших харчових продуктів в рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 млн тонн. За її реалізацією, відповідно до багатосторонньої угоди, стежить Спільний координаційний центр, до складу якого входять представники України, Туреччини та ООН, а також РФ.

За словами Дюжарріка, відновлення експорту суттєво сприяло зниженню цін на пшеницю та інші товари. За оцінками ООН, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло голоду близько 100 млн людей у світі.

Дюжаррік нагадав, що термін дії угоди про розблокування українських портів Росією для експорту зернових та добрив з України, підписаної 22 липня, становить 120 днів і може бути автоматично продовжений 19 листопада, якщо жодна зі сторін не висловить заперечень.

За його словами, "ООН цілковито віддана продовженню роботи з усіма сторонами для досягнення цієї мети".

Дюжаррік підкреслив, що існує "нагальна" необхідність "зробити внесок у продовольчу безпеку в усьому світі та запобігти голоду мільйонів людей.

Раніше повідомлялося, що в ООН "відносно оптимістично налаштовані" щодо того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.

Зазначимо, Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.

До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримують продовження дії угоди.

Як пише Reuters, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, використає угоду про безпечний експорт зерна з українських портів для впливу та як спосіб домінувати на саміті G20 в Індонезії в листопаді.