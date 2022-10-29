ООН настаивает на продлении соглашения об экспорте украинского зерна

В Организации Объединенных Наций выразили решительную поддержку продлению Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает 22 ноября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Все стороны должны приложить максимальные усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и полной реализации двух соглашений, в частности к скорейшему устранению сохраняющихся препятствий на пути экспорта российского зерна и удобрений", - заявил Дюжаррик.

Он напомнил, что экспорт зерновых и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 млн. тонн. За ее реализацией, согласно многостороннему соглашению, следит Совместный координационный центр, в состав которого входят представители Украины, Турции и ООН, а также РФ.

По словам Дюжаррика, возобновление экспорта существенно способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. По оценкам ООН, снижение цен на основные продукты питания косвенно предотвратило голод около 100 млн человек в мире.

Дюжаррик напомнил, что срок действия соглашения о разблокировании украинских портов Россией для экспорта зерновых и удобрений из Украины, подписанного 22 июля, составляет 120 дней и может быть автоматически продлен 19 ноября, если ни одна из сторон не выскажет возражений.

По его словам, "ООН полностью отдана продолжению работы со всеми сторонами для достижения этой цели".

Дюжаррик подчеркнул, что существует "насущная" необходимость "внести вклад в продовольственную безопасность во всем мире и предотвратить голод миллионов людей.

Ранее сообщалось, что в ООН "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, которое позволило возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продолжено в ноябре.

Отметим, Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за ответных действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция поддерживают продолжение действия соглашения.

Как пишет Reuters, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, использует соглашение о безопасном экспорте зерна из украинских портов для влияния и как способ доминировать на саммите G20 в Индонезии в ноябре.