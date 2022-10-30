Байден отреагировал на заявления РФ о выходе из "зернового соглашения"

Президент США Джо Байден заявил, что Россия снова пытается углубить продовольственный кризис в мире и осудил заявление РФ о выходе из "зернового соглашения".

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Байден осудил заявление РФ о выходе из "зернового соглашения" и заявил, что это усугубит голод в мире.

По его словам, у россиян нет "никаких причин делать это".

"Это просто возмутительно. Это усугубит голод в мире. Я не вижу никаких оправданий тому, что они делают. Было подписано соответствующее соглашение с ООН и этим все должно закончиться", — заявил Байден.

Reuters также пишет, что Россия сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в письме, что приостанавливает соглашение на "неопределенный срок", поскольку не может "гарантировать безопасность гражданских судов", путешествующих согласно пакту.

Напомним, Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке утром в субботу 29 октября на размещенные в оккупированном Севастополе суда. После этого Россия решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу подчеркнул, что Россия выходом из зерновой инициативы хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

В свою очередь Министерство инфраструктуры отмечает, что реализация "зерновой инициативы" несет исключительно гуманитарный характер, поэтому Украина готова продолжать отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Пока же, как заявили в украинском Министерстве иностранных дел, ожидается реакция на заявление РФ со стороны Турции, которая также выступает стороной инициативы и фактическим посредником вместе с ООН, поскольку прямое соглашение Украина и Россия не подписывали.

Отметим, что в ООН, выступающей стороной соглашения, решительно поддерживают продолжение действия инициативы, оговоренный трехмесячный срок которой истекает 22 ноября. Ранее там были "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, которое позволило возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продолжено в ноябре .