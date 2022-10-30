В НАТО и ООН отреагировали на заявление России об остановке участия в "зерновом соглашении"

НАТО призывает Россию срочно возобновить заключенную при посредничестве ООН сделку, позволившую Украине возобновить экспорт зерна через Черное море в условиях глобального продовольственного кризиса. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунджеску, передает Reuters.

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"Президент Путин должен прекратить использование продовольствия в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне с Украиной. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, что позволит продовольствию достигнуть тех, кто в нем больше всего нуждается", - подчеркнула она.

Она отметила, что все союзники по НАТО в свое время приветствовали соглашение, заключенное с участием Турции, а возобновление украинского экспорта по морю помогло снизить цены на продукты питания во всем мире.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о "глубокой обеспокоенности" продолжающейся ситуацией с Черноморской зерновой инициативой, свидетельствует опубликованное его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком заявление на сайте организации.

"Он решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире на день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе. Генеральный секретарь продолжает поддерживать интенсивные контакты, направленные на прекращение приостановки Россией своего участия в Черноморской зерновой инициативе", - сказано в нем.

По словам Дюжаррика, эта деятельность также направлена на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины, а также на "устранение остающихся препятствий для экспорта российских продуктов питания и удобрений".

Отметим, что накануне в Министерстве инфраструктуры, реагируя на заявление РФ о приостановке участия в сделке, заявили, что Украина готова продолжать отгружать агропродукцию в портах для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Тем не менее, фактически реализация соглашения сейчас приостановлена: днем в воскресенье в ведомстве сообщили, что из-за заявления РФ не вышло из украинского порта судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для Эфиопии.

В ООН же, выступающей стороной соглашения, решительно поддерживали продление действия инициативы, оговоренный трехмесячный срок которой истекает 22 ноября.