У НАТО та ООН відреагували на заяву Росії про зупинення участі у "зерновій угоді"

НАТО закликає Росію терміново поновити дію укладеної за посередництвом ООН угоду, яка дозволила Україні відновити експорт зерна через Чорне море в умовах глобальної продовольчої кризи. Про це заявила офіційний представник НАТО Оана Лунджеску, повідомляє Reuters.

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"Президент Путін повинен припинити використання продовольства як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству досягти тих, хто його найбільше потребує", - підкреслила вона.

Вона зазначила, що всі союзники НАТО свого часу привітали угоду, укладену за участю Туреччини, а відновлення українського експорту морем допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі.

У свою чергу, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про "глибоке занепокоєння" ситуацією, що триває з Чорноморською зерновою ініціативою, свідчить опублікована його прес-секретарем Стефаном Дюжарриком заява на сайті організації.

"Він вирішив відкласти свій від'їзд на саміт Ліги арабських держав в Алжирі на день, щоб зосередитись на цьому питанні. Генеральний секретар продовжує підтримувати інтенсивні контакти, спрямовані на припинення Росією своєї участі у Чорноморській зерновій ініціативі", - сказано в ньому.

За словами Дюжарріка, ця діяльність також спрямована на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продуктів харчування та добрив з України, а також на "усунення перешкод, що залишаються для експорту російських продуктів харчування та добрив".

Зазначимо, що напередодні в Міністерстві інфраструктури, реагуючи на заяву РФ про призупинення участі в угоді, заявили, що Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію в портах для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Проте фактично реалізація угоди зараз призупинена: вдень у неділю у відомстві повідомили, що через заяву РФ не вийшло з українського порту судно Ikaria Angel з 40 тисячами тонн зерна для Ефіопії.

У ООН же, яка виступає стороною угоди, раніше заявляли, що рішуче підтримують продовження дії ініціативи, обумовлений тримісячний строк якої спливає 22 листопада.