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Бизнес
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Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ РФ от "зернового соглашения"

Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ РФ от "зернового соглашения"

Двенадцать судов с агропродукцией вышли 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный", несмотря на выход России из "зерновой инициативы".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Так, из портов "Одесса" , "Черноморск" и "Пивденный" сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Среди этих судов также балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

По информации ведомства, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы" .

"Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители Российской Федерации были проинформированы", - добавили в министерстве.

Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Напомним, что 29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия в реализации указанного соглашения, мотивировав это атакой на суда, размещенные в оккупированном ею Севастополе и якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора", в чем обвинило Украину, якобы привлекшую для этого британских специалистов.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают сообщение Минобороны РФ как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".

Президент Владимир Зеленский навал решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь из судов в рамках "зерновой инициативы", достигшую к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабного голода в мире.