Остановка РФ "зерновой инициативы": Турция подтвердила, что новые суда выходить из Украины не будут

Министерство обороны Турции отмечает, что Россия официально уведомила ее, а также ООН о временной приостановке "​​в связи с терактами, совершенными в Севастополе 29 октября". Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Российский персонал, работающий в Совместном координационном центре в Стамбуле, по-прежнему находится в центре. В этот период выходов судов из Украины не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить досмотр судов с зерном, ожидающих его на подходе к Стамбулу", - сказано в нем.

Отмечается, что для решения проблемы и продолжения деятельности "зерновой инициативы", успешно осуществлявшейся до нынешнего дня, министр обороны Турции Хулуси Акар продолжает встречаться и координировать свои действия со сторонами инициативы и соответствующими органами.

"На указанных переговорах сторонам напоминается о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога, а также избежания любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма", - говорится в заявлении.

Турецкое министерство также подчеркивает, что благодаря работе Совместного координационного центра в Стамбуле из украинских портов "в целости и сохранности" было отгружено 9,3 миллиона тонн зерна нуждающимся странам.

Напомним, что 29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия в реализации указанного соглашения, мотивировав это атакой на суда, размещенные в оккупированном ею Севастополе и якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора", в чем обвинило Украину, якобы привлекшую для этого британских специалистов.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают сообщение Минобороны РФ как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".

Президент Владимир Зеленский навал решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь из судов в рамках "зерновой инициативы", достигшую к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабного голода в мире.

Как сообщило в воскресенье Министерство инфраструктуры Украины, сейчас фактически заблокировано движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе", из которых 95 отправлены из Украины загруженными, 22 загружены, но не отправлены, а еще 101 лишь направлялись в Украину на загрузку.