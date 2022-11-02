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Економіка
Дата публікації

Відправлення суден "зерновим коридором" відновиться 3 листопада

Відправлення суден "зерновим коридором" відновиться 3 листопада
Фото: Twitter міністра інфраструктури

Відправлення суден з України "зерновим коридором" відновиться у четвер, 3 листопада, отримано підтвердження з боку ООН.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"У четвер, 3 листопада, через "зерновий коридор" очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - зазначив він.

Міністр додав, що 2 листопада також відбудуться перевірки суден у Босфорі.

Нагадаємо, делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден в рамках "зернової угоди".

Росія 29 жовтня  вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішенняРФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на призупинку Росією угоди, 31 жовтня  з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.