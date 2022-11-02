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Відправлення суден "зерновим коридором" відновиться 3 листопада
Відправлення суден з України "зерновим коридором" відновиться у четвер, 3 листопада, отримано підтвердження з боку ООН.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
"У четвер, 3 листопада, через "зерновий коридор" очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - зазначив він.
Міністр додав, що 2 листопада також відбудуться перевірки суден у Босфорі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден в рамках "зернової угоди".
Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.
Президент Володимир Зеленський назвав це рішенняРФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.
Однак не зважаючи на призупинку Росією угоди, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.