Зеленський створив робочу групу для допомоги країнам, які страждають від продовольчої кризи

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада підписав указ про створення робочої групи, завдання якої — напрацювати пропозицій щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак очолив групу. До її складу увійшли представники Офісу глави держави, Кабінету міністрів, окремих держустанов. Крім того, незабаром до неї включать представників іноземних держав, міжнародних організацій та експертів.

"Саме війна Росії проти України спричинила серйозну глобальну продовольчу кризу, оскільки ціни на харчі зростають у всьому світі. Україна прагне покращити доступ до продовольства, особливо серед найбідніших і найуразливіших верств населення, забезпечуючи такі країни українським зерном", — підкреслюють в пресслужбі Зеленського.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. У зону відповідальності групи входить моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким державам.

Через війну РФ проти України кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, за даними ООН, цього року збільшиться на 47 млн – із 276 млн до 323 млн.

При цьому Росія намагається всіляко посилювати продовольчу кризу, створюючи нові загрози, зокрема і для "зернової угоди".

Так, 29 жовтня РФ вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак, не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією. Вже 2 листопада Росія оголосила, що поновлює свою участь в "зерновій угоді".