Зеленский создал рабочую группу для помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября подписал указ о создании рабочей группы, задача которой — наработать предложения по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак возглавил группу. В ее состав вошли представители Офиса главы государства, Кабинета министров, отдельных госучреждений. Кроме того, в скором времени в нее включат представителей иностранных государств, международных организаций и экспертов.

"Именно война России против Украины повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире. Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", — подчеркивают в пресс-службе Зеленского.

Рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим острым продовольственным кризисом. В зону ответственности группы входит мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.

Из-за войны РФ против Украины количество людей в мире, которые испытывают острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн – с 276 млн до 323 млн.

При этом Россия пытается всячески усугублять продовольственный кризис, создавая новые угрозы, в том числе и для "зернового соглашения".

Так, 29 октября РФ решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией. Уже 2 ноября Россия объявила, что возобновляет свое участие в "зерновом соглашении".