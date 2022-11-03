Из украинских портов вышли 7 судов с зерном

3 ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 7 судов с 290 тысячами тоннами украинской агропродукции в страны Азии и Европы.

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Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Среди них судно ESENTEPE с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тысячами тоннами кукурузы для Китая.

Всего с 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн. тонн украинского продовольствия в 43 страны мира.

Отметим, что Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.