- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
МИД о разблокировании "зернового соглашения": Украина не брала никаких новых обязательств
Украина не брала никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже имеющихся в "зерновом соглашении".
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. 1. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. 2. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил он .
Николенко напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наша страна не брала. Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок", – подчеркнул он.
Спикер добавил, что Украина благодарна ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.
Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.
Однако 2 ноября Россия возобновила свое участие в "зерновом соглашении". В России заявили, что "получили письменные гарантии от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против РФ".