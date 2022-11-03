МЗС про розблокування "зернової угоди": Україна не брала жодних нових зобов’язань

Україна не брала жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у "зерновій угоді".

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "ґарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях. 1. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. 2. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися ґарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

"Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала. Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив він.

Речник додав, що Україна вдячна ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак 2 листопада Росія поновила свою участь у "зерновій угоді". У Росії заявили, що "отримали письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ".