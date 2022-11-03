З українських портів вийшли 7 суден з зерном

3 листопада з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 290 тисячами тоннами української агропродукції до країн Азії та Європи.

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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що серед них судно ESENTEPE з 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Загалом, з 1 серпня 430 суден експортували 10 млн. тонн українського продовольства до 43 країн світу.

Зазначимо, що Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.