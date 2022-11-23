Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год.

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Об этом говорится в карточке законопроекта №8000 на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в государственном бюджете Украины на 2023 год запланировано, что почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес, будут направлены на нужды Вооруженных сил и безопасность страны.

Согласно закону о госбюджете, в 2023 году 1,1 трлн грн направят на армию и безопасность. Еще почти 450 млрд грн пойдут на социальные программы и пенсии, 176 млрд грн – на здравоохранение и 156 млрд грн – на образование.

Глава правительства не раз отмечал, что сейчас страна полностью работает для обеспечения потребностей армии. Поэтому социальные выплаты и зарплаты финансируются в большей части за счет международных заимствований.