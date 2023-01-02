Попри інфляцію, "мінімалка" і прожитковий мінімум лишились старими

Всупереч тому, що під кінець 2022 року інфляція склала понад 25%, мінімальна зарплата в Україні протягом 2023 року лишиться старою – 6 700 грн на місяць (на рівні грудня, або 40,46 грн за годину). Саме такий показник закладено у прийнятий Верховною Радою закон про держбюджет, який набув чинності з 1 січня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так само кошторис із запланованим доходом у 1,3 трлн грн не передбачає і підвищення прожиткового мінімуму, який складатиме цього року стільки:

· для працездатних – 2 684 грн;

· для дітей віком до шести років – 2 272 грн;

· для дітей 6-18 років – 2 833 грн;

· для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

· загальний показник – 2 589 грн.

Те, що ці показники – попри стрімке зростання в Україні цін – народні обранці лишили на тому ж рівні, не дивно. Прем'єр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко назвали цей бюджет бюджетом воюючої країни, де пріоритетом стала підтримка обороноздатності держави, загальні видатки на яку перевищують 1,1 трлн грн.

Нагадаємо, наприкінці 27 листопада президент України підписав закон про держбюджет (законопроєкт №8000). Верховна Рада ухвалила його у другому читанні та в цілому на засіданні 3 листопада.