Наслідки війни: виробництво чорної металургії в Україні знизилось майже на 80%

За перші два місяці 2023 року в порівнянні з січнем-лютим попереднього року українські підприємства чорної металургії в середньому зменшили виробництво майже на 80%. Про це свідчать дані ОП "Укрметалургпром".

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За січень-лютий 2023 року металурги виготовили 737 тис тонн чавуну, що на 77,6% поступається показнику аналогічного періоду минулого року. Виробництво сталі впало на 79,3% — до 708 тис тонн в порівнянні з першими двома місяцями 2022 року.

Прокату Україна виробила на 79,9% менше, ніж за перші два місяці попереднього року, випустивши 591 тис тонн.

Уточнюємо, що за січень-лютий 2022 року в Україні виготовили 3,291 млн тонн чавуну, 3,413 млн тонн сталі, 2,934 млн тонн прокату.

Результати діяльності металургійної галузі України за два місяці 2023 року. Інфографіка: ОП "Укрметалургпром"

Раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков пояснював, що хоч, згідно з офіційною статистикою, за підсумками 2022 року металургійна галузь демонструє падіння на 70%, насправді скорочення більш суттєве.

Внаслідок війни гірничі підприємства, котрі видобувають залізну руду та знаходяться головним чином в центральній частині України вимушені працювати зі зниженими потужностями через те, що не можуть вивозити продукцію морем.

Відомо, що виробничі потужності лише металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" впродовж 2022 року були завантажені не більше ніж на 20-25%. В результаті рівень виробництва компанії впав у 5 разів.