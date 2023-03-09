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Последствия войны: производство черной металлургии в Украине снизилось почти на 80%
За первые два месяца 2023 года по сравнению с январем-февралем прошлого года украинские предприятия черной металлургии в среднем снизили производство почти на 80%. Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".
За январь-февраль 2023 года металлурги произвели 737 тыс тонн чугуна, что на 77,6% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Производство стали упало на 79,3% — до 708 тыс тонн по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года.
Проката Украина произвела на 79,9% меньше, чем за первые два месяца предыдущего года, выпустив 591 тыс тонн.
Уточняем, что за январь-февраль 2022 года в Украине произвели 3,291 млн тонн чугуна, 3,413 млн тонн стали, 2,934 млн тонн проката.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков объяснял, что хотя, согласно официальной статистике, по итогам 2022 года металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%, на самом деле падение больше.
В результате войны горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины, вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю.
Известно, что производственные мощности только металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" на протяжении 2022 года были загружены и не более чем на 20-25%. В результате уровень производства компании упал в пять раз.