Последствия войны: производство черной металлургии в Украине снизилось почти на 80%

За первые два месяца 2023 года по сравнению с январем-февралем прошлого года украинские предприятия черной металлургии в среднем снизили производство почти на 80%. Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".

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За январь-февраль 2023 года металлурги произвели 737 тыс тонн чугуна, что на 77,6% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Производство стали упало на 79,3% — до 708 тыс тонн по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года.

Проката Украина произвела на 79,9% меньше, чем за первые два месяца предыдущего года, выпустив 591 тыс тонн.

Уточняем, что за январь-февраль 2022 года в Украине произвели 3,291 млн тонн чугуна, 3,413 млн тонн стали, 2,934 млн тонн проката.

Результаты деятельности металлургической отрасли за два месяца 2023 года. Инфографика: ОП "Укрметаллургпром"

Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков объяснял, что хотя, согласно официальной статистике, по итогам 2022 года металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%, на самом деле падение больше.

В результате войны горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины, вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю.

Известно, что производственные мощности только металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" на протяжении 2022 года были загружены и не более чем на 20-25%. В результате уровень производства компании упал в пять раз.