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В Украине за год на 85% упало производство в металлургической отрасли
По итогам 2022 года объемы производства в металлургической отрасли Украины сократились на 85% по сравнению с показателем 2021-го. Эксперты оценивают, что отрасль — в глубоком кризисе и не способна покрыть даже переменные расходы.
Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в ходе дискуссионной панели.
"Металлургический комплекс больше всего пострадал от российской агрессии… проблемы начались еще в 2014 году, когда мы потеряли предприятия в Донецке и Алчевске. В феврале удар был самым сильным, потому что большинство металлургических предприятий расположены недалеко от линий столкновения. И предприятия, руководствуясь вопросом безопасности людей, начали сокращать производство", - резюмировал Каленков.
Помимо разрушений дополнительной проблемой для отрасли стали трудности с логистикой. Из-за блокировки портов производителям пришлось перестраивать логистические маршруты, как следствие – растраты увеличились в 4-5 раз. В настоящее время на мировых рынках падают цены на металлургию, что также негативно отразилось на украинской отрасли.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"По результатам 2022 года, согласно статистике, металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%. Но на самом деле падение больше… в декабре объем производства составлял всего 15%. Просто, когда мы считаем годовые показатели, мы включаем январь и февраль 2022 года – месяцы, когда война еще не началась, а конъюнктура на мировых рынках была лучше", - добавил Каленков.
Напомним, из- за российской агрессии металлургия потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые находились в Мариуполе и были почти полностью уничтожены в ходе боев за город.
Горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины также вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю.