В Украине за год на 85% упало производство в металлургической отрасли

По итогам 2022 года объемы производства в металлургической отрасли Украины сократились на 85% по сравнению с показателем 2021-го. Эксперты оценивают, что отрасль — в глубоком кризисе и не способна покрыть даже переменные расходы.

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Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в ходе дискуссионной панели.

"Металлургический комплекс больше всего пострадал от российской агрессии… проблемы начались еще в 2014 году, когда мы потеряли предприятия в Донецке и Алчевске. В феврале удар был самым сильным, потому что большинство металлургических предприятий расположены недалеко от линий столкновения. И предприятия, руководствуясь вопросом безопасности людей, начали сокращать производство", - резюмировал Каленков.

Помимо разрушений дополнительной проблемой для отрасли стали трудности с логистикой. Из-за блокировки портов производителям пришлось перестраивать логистические маршруты, как следствие – растраты увеличились в 4-5 раз. В настоящее время на мировых рынках падают цены на металлургию, что также негативно отразилось на украинской отрасли.

"По результатам 2022 года, согласно статистике, металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%. Но на самом деле падение больше… в декабре объем производства составлял всего 15%. Просто, когда мы считаем годовые показатели, мы включаем январь и февраль 2022 года – месяцы, когда война еще не началась, а конъюнктура на мировых рынках была лучше", - добавил Каленков.

Напомним, из- за российской агрессии металлургия потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые находились в Мариуполе и были почти полностью уничтожены в ходе боев за город.

Горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины также вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю.