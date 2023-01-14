В Україні за рік на 85% впало виробництво в металургійній галузі

За підсумками 2022 року обсяги виробництва в металургійній галузі України скоротилися на 85% в порівнянні з показником 2021-го. Експерти оцінюють, що галузь наразі — у глибокій кризі і не здатна покрити навіть перемінні витрати.

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Про це повідомив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков під час дискусійної панелі.

"Металургійний комплекс найбільше постраждав від російської агресії … проблеми почались ще у 2014 році, коли ми втратили підприємства у Донецьку та Алчевську. У лютому удар був найсильнішим, тому що більшість металургійних підприємств розташовані недалеко від ліній зіткнення. І підприємства, керуючись питанням безпеки людей, почали скорочувати виробництво", — резюмував Каленков.

Окрім руйнувань, додатковою проблемою для галузі стали труднощі з логістикою. Через блокування портів виробникам довелося перебудовувати логістичні маршрути, як наслідок — витратити збільшилися в 4-5 разів. В цей час на світових ринках падають ціни на металургію, що також вдарило по українській галузі.

"За результатами 2022 року, згідно зі статистикою, металургійна галузь демонструє падіння на 70%. Але насправді падіння більше… у грудні обсяг виробництва складав всього 15%. Просто, коли ми рахуємо річні показники, ми включаємо січень і лютий 2022 року - місяці, коли війна ще не почалася, а кон’юнктура на світових ринках була краща", - додав Каленков.

Нагадаємо, через російську агресію металургія втратила два великі металургійні заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", котрі знаходилися у Маріуполі та були майже повністю знищені в ході боїв за місто.

Гірничі підприємства, котрі видобувають залізну руду та знаходяться головним чином в центральній частині України також вимушені працювати зі зниженими потужностями через те, що не можуть вивозити продукцію морем.