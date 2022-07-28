"АрселорМиттал Кривой Рог" приостанавливает работу ГОКа и выплату зарплаты мобилизованным

Горный департамент комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог" с августа приостанавливает работу своего Новокриворожского горно-обогатительного комбината на ближайшие три месяца. При этом, как сообщает корпоративная газета "Металлург", работники департамента все равно будут получать 2/3 зарплаты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Временная остановка ГОКа вызвана серьезными экономическими факторами. Это снижение экономической активности в Европе на фоне риска рецессии и существенный рост затрат на транспортировку железорудного сырья", - объясняют в АМКР.

Однако метпредприятие уверяет, что сохранение трудового коллектива остается для его руководства приоритетом №1, и чтобы сохранить все рабочие места, в августе компания оставляет в силе особый график работы: большинство персонала, включая менеджмент и работников-иностранцев, будут работать на 2/3 нагрузки.

"В феврале после российского вторжения добыча руды ни на день не прекращалась. Своевременная переориентация предприятия на экспорт железорудного концентрата помогла удержать на плаву весь комбинат. Однако теперь на европейских рынках спрос на концентрат и металлопродукцию резко снизился, при этом традиционные рынки все еще остаются для АМКР недостижимыми", - сетуют на комбинате.

Там указывают, что затраты на логистику на предприятии повысились в пять раз, и такие обстоятельства не оставляют ему шансов выжить без значительного сокращения расходов.

По-прежнему АМКР будет сохранять место работы и должность для каждого военнообязанного работника предприятия, призванного на службу во время мобилизации, однако компания вынуждена воспользоваться правом, предоставляемым недавно принятым законом, и прекратить выплаты мобилизованным средней зарплаты. Предприятие называет такое решение "болезненным", но единственно возможным для того, чтобы избежать сокращения 22-тысячного коллектива.

По словам гендиректора комбината Мауро Лонгобардо, никакие испытания никогда раньше не заставляли его прибегнуть к сокращениям рабочего времени и выплат зарплаты, однако сложные решения в этом году свидетельствуют о том, что это беспрецедентная ситуация для всех, в которой самое главное – выжить.

"Я искренне благодарен каждому из двух тысяч наших работников, которые с невероятным мужеством защищают свою страну. Это настоящие герои, мы очень ждем их дома и на родном предприятии. Но моя ответственность как руководителя – это и забота о десятках тысяч их коллег, работающих в сопровождении постоянных сирен и тревожных сообщений... Для работающих здесь, в тылу, зарплата от предприятия – это единственный источник дохода", – пояснил он.

АМКР подчеркивает, что в марте-июне выплачивал полную зарплату всем работникам, задействованным в производственной деятельности или работавшим удаленно. Находившиеся же в простое работники получали 2/3 зарплаты.

В июле комбинату пришлось изменить график работы, сократив рабочее время и зарплаты на треть. Несмотря на то, что предприятие перезапустило металлургическое производство и увеличило добычу руды, у него возникли трудности с экспортом продукции в Европу из-за блокирования Россией черноморских портов и ограниченной мощности железной дороги.

Вдобавок там жалуются на поднятие "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70% в июле на фоне падения рынка, что сделало логистические затраты непосильными для предприятия и повлекло необходимость радикального сокращения расходов по всем направлениям.

Напомним также, что месяц назад группа "Метинвест" сообщила, что с 1 июля приостанавливает добычу на Ингулецком и Южном ГОКах в Кривом Роге, а с середины июля - и на Северном, оставляя работать, да и то с уменьшенной мощностью, только Центральный ГОК.

Источник фото: ua.depositphotos.com