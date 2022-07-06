"АрселорМиттал" сокращает производство и зарплаты из-за проблем с логистикой и роста ж/д тарифов

Руководство одного из крупнейших горно-металлургических комбинатов страны "АрселорМиттал Кривой Рог" решило на треть снизить зарплаты сотрудникам и сократить производство. Такое решение связано с логистическими проблемами и ростом тарифов на железнодорожные перевозки грузов.

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Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал".

По словам генерального директора Маура Лонгобардо, для руководства компании приоритетом остается сохранение коллектива.

"Сейчас, когда у нас нет возможности платить зарплаты в полном объеме, мы вынуждены пересмотреть график работы для работников – как производственников, так и административного персонала. Уже с июля подавляющая часть коллектива, включая топменеджмент и работников-иностранцев, будет работать на 2/3 нагрузки", - подчеркнул он.

На предприятии отметили, что из-за блокирования возникли проблемы с экспортом продукции. Пришлось полностью перестроить логистику в сотрудничестве с "Укрзализныцей" для экспорта железорудного концентрата и чугуна. Однако расходы на доставку сырья на предприятие, а продукции заказчикам выросли в пять раз.

Также в последнее время "Укрзализныця" и железнодорожная компания Европы не справляются с огромным объемом грузоперевозок из Украины на фоне нехватки мощностей. В результате, объемы экспорта комбината вынужденно уменьшаются, а продукция остается на складах в Украине.

К тому же правительство приняло решение на 70% повысить тарифы "Укрзализныци". Это делает затраты на перевозку непосильными на предприятии.

"Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", - отметил гендиректор.

Напомним, в Кривом Роге 10 июня возобновил работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал", который в марте остановившийся из-за войны. До запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие встало на этот путь.