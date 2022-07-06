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"АрселорМиттал" сокращает производство и зарплаты из-за проблем с логистикой и роста ж/д тарифов
Руководство одного из крупнейших горно-металлургических комбинатов страны "АрселорМиттал Кривой Рог" решило на треть снизить зарплаты сотрудникам и сократить производство. Такое решение связано с логистическими проблемами и ростом тарифов на железнодорожные перевозки грузов.
Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал".
По словам генерального директора Маура Лонгобардо, для руководства компании приоритетом остается сохранение коллектива.
"Сейчас, когда у нас нет возможности платить зарплаты в полном объеме, мы вынуждены пересмотреть график работы для работников – как производственников, так и административного персонала. Уже с июля подавляющая часть коллектива, включая топменеджмент и работников-иностранцев, будет работать на 2/3 нагрузки", - подчеркнул он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На предприятии отметили, что из-за блокирования возникли проблемы с экспортом продукции. Пришлось полностью перестроить логистику в сотрудничестве с "Укрзализныцей" для экспорта железорудного концентрата и чугуна. Однако расходы на доставку сырья на предприятие, а продукции заказчикам выросли в пять раз.
Также в последнее время "Укрзализныця" и железнодорожная компания Европы не справляются с огромным объемом грузоперевозок из Украины на фоне нехватки мощностей. В результате, объемы экспорта комбината вынужденно уменьшаются, а продукция остается на складах в Украине.
К тому же правительство приняло решение на 70% повысить тарифы "Укрзализныци". Это делает затраты на перевозку непосильными на предприятии.
"Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", - отметил гендиректор.
Напомним, в Кривом Роге 10 июня возобновил работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал", который в марте остановившийся из-за войны. До запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие встало на этот путь.