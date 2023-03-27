Промышленное производство в Украине в 2022 году сократилось более чем на треть

В 2022 году промышленное производство в Украине упало на 36,9%, хотя в 2021 году оно выросло на 1,9%. Такую информацию опубликовала Государственная служба статистки Украины.

Самым сложным месяцем по динамике промышленного производства в 2022 году стал март. Из-за полномасштабного вторжения отрасль упала на 53,7%. Хотя в январе 2022 г. наблюдался рост на 2,9%. В апреле 2022 года темп спада сократился до 46,6%, в мае-июне – до 40,9-40,8%, в июне замедлился до 40,8%. Темпы падения сокращались к октябрю (41,6%). В ноябре и декабре после начала массированных ракетных атак темпы спада выросли до 41,9% и 44,1%.

В Госстате не принимали во внимание данные с оккупированной территории Украины.

За первые два месяца 2023 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года украинские предприятия черной металлургии в среднем уменьшили производство почти на 80%. Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром". За январь-февраль 2023 года металлурги произвели 737 тыс. тонн чугуна, что на 77,6% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Производство стали упало на 79,3% — до 708 тыс. тонн по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года.

Существенно промышленность пострадала из-за остановки предприятий в зонах боевых действий и из-за ракетных ударов по всей территории Украины. Больше всего это касается черной металлургии. До полномасштабного вторжения в 2021 году в структуре экспорта Украины черные металлы составляли наибольшую долю в 20,46%, опередив экспорт зерновых (18,1%). Также по итогам 2021 года Украина заняла 14-е место в мире по объемам выплавки стали в мире, произведя 21,1 млн. тонн чугуна, 21,3 млн. тонн стали и 19 млн. тонн проката.

Из-за оккупации россиянами Мариуполя Украина потеряла два металлургических предприятия - "Азовсталь" и ММК имени Ильича, на которые приходилось более 40% производства металла в государстве. Остальные заводы ограничили производство. Ферросплавные предприятия в начале лета работали на 20% мощности.

В марте 2022 года в Кривом Роге остановился крупнейший в Украине металлургический комбинат "Арселор Миттал". Возобновило работу предприятие в июне 2022 года.

Также горные предприятия вынуждены были работать не в полную мощность, поскольку из-за закрытия портов не могли вывозить продукцию по морю. А логистика к западным пограничным переходам вдвое дороже.

Как следствие, уменьшение производства промышленности, в частности, повлияло на поступление в государственный бюджет. По данным Государственной казначейской службы за январь 2023 года, в прошлом году дефицит госбюджета составил 911,1 млрд. грн.

Существенное сокращение экспорта продукции горно-металлургического комплекса негативно сказалось на прочности национальной валюты. Средний курс наличной гривны в отделениях банков и обменных пунктов снизился за 2022 год с 27,30 гривны за доллар до 40,50 гривны за доллар, иногда ниже 42 грн/долл.