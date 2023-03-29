Украинские аграрии уменьшат посевные площади под зерновыми культурами, но увеличат под масличными, — Минагрополитики

В Министерстве аграрной политики прогнозируют, что в 2023 году Украина получит результаты по валовому производству и потенциальной стоимости будущего урожая на уровне 2022 года. В то же время аграрии увеличат посевные площади под масличные культуры и частично уменьшат под зерновые и кукурузу.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Ведомство прогнозирует, что на 10-15% будут увеличены посевные площади под подсолнечник, сою и рапс. В связи с дорогостоящей логистикой прогнозируется сокращение посевных площадей кукурузы на 10-12%.

"Хорошая новость - планируется увеличение посевов сахарной свеклы. Производство зерновых культур уменьшится, потому что осенью посеяно меньше озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных факторов", - добавил Высоцкий.

Он также отметил, что в этом году аграрии столкнулись с новыми вызовами на деоккупированных территориях: сокращение посевных площадей, заминированные поля, финансовые проблемы, ограничение рынков сбыта и дорогостоящая логистика.

В целом в результате 24% сельскохозяйственных земель в этом году не будут засеяны. Это – почти 7 млн гектаров. По предварительным прогнозам, урожай зерновых и зернобобовых в 2023 году может сократиться до 44,3 млн тонн против 53,1 млн тонн в прошлом.

Напомним, к севу яровых культур приступили уже аграрии 18 областей. В этом году первыми на поля вышли аграрии в Одесской области.