В Минагрополитики назвали область, где посеяли больше зерновых

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 7 апреля 2023 уже засеяли 620,5 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что в лидерах аграрии Тернопольщины, которые уже посеяли 112,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

В общей сложности украинские аграрии посеяли уже 620,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых в частности:

яровой пшеницы – 126,7 тыс. га;

ярового ячменя – 376,6 тыс. га;

гороха – 73.1 тыс. га;

овса – 41,3 тыс. га;

проса – 0,2 тыс. га.

Кроме того, к севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской, посеяно – 25,6 тыс. га, в лидерах аграрии Винницкой области.

К севу подсолнечника приступили аграрии Николаевщины, Одесщины, Тернопольщины, Хмельницкой и Буковины, посеяно – 21 тыс. га.

Отметим, весенняя посевная в Украине набирает обороты. К севу яровых культур на контролируемой Украиной территории приступили все области.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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