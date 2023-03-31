Хватит ли Украине хлеба: аграрии озвучили прогнозы будущего урожая

Аграрии ожидают урожай зерновых на уровне 39,6 млн тонн, а масличных культур – 19,8 млн тонн. Это будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения экспортного потенциала.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Там отмечают, что обновили прогноз будущего урожая, учитывая рост посевных площадей зерновых и снижение посевных площадей масличных культур.

Факторами, повлиявшими на изменение прогноза урожая зерновых и масличных культур были:

обновление данных о посевных площадях озимых культур Министерством аграрной политики и продовольствия в сторону увеличения;

относительно устойчивый объем экспорта продукции АПК на уровне 6 млн т ежемесячно и уменьшение стоимости логистики;

продолжение работы «зернового коридора» еще на 120 дней;

сбор урожая почти всей кукурузы в 2022 году;

тенденция к уменьшению цены на удобрения по сравнению с периодом, когда был сделан предварительный прогноз;

восстановление стабильности электроснабжения, что позволило восстановить сушку зерновых и масличных культур и придает больше уверенности в новом сезоне;

активизация работы по обследованию и разминированию полей в деоккупированных районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

"С учетом этих изменений, в 2023 году можно ожидать посевные площади зерновых культур на уровне 9,6 млн га (пшеница – 4,3 млн га, кукуруза – 3,3 млн га и ячмень – 1,4 млн га). ожидается получение 39,6 млн т зерновых (пшеница – 15,8 млн т, кукуруза – 18,5 млн т и ячмень – 4,2 млн т)”, - отмечают в УКАБ.

Что касается масличных культур, то их посевные площади ожидаются на уровне 9,3 млн га (подсолнечник – 6,1 млн га, соя – 2,0 млн га и рапс – 1,2 млн га). Это позволит получить валовой сбор на уровне 19,8 млн т (подсолнечник – 13,0 млн т, соя – 4,0 млн т и рапс – 2,8 млн т).

"По предварительным оценкам такой урожай сможет полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечит экспортный потенциал на уровне 41 млн т зерновых и масличных культур", - заключают в УКАБ.

Напомним, в 20022 году аграрии собрали 53,1 млн. тонн зерна.

Отметим, по прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично снизят под зерновыми и кукурузой.