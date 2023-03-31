Посевную начали уже на всей контролируемой территории Украины: сколько засеяли

Весенняя посевная в Украине набирает обороты. По состоянию на 31 марта к посеву яровых культур на контролируемой Украиной территории приступили все области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что всеми категориями хозяйств посеяно 500 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

яровой пшеницы – 107,7 тыс. га;

ярового ячменя – 307,4 тыс. га;

гороха – 57,7 тыс. га;

овса – 26,4 тыс. га.

Больше всего зерновых и зернобобовых культур посеяли аграрии Тернопольщины – 94,7 тыс. га, Винницкой области – 74,3 га и Хмельнитчины – 60,8 га.

За минувшую неделю всего посеяно 207 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводители Тернопольщины - 27,1 тыс. га.

К посеву сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей. На первом месте Винницкая область – 15,3 тыс. га.

К посеву подсолнечника приступили аграрии Одесщины, Хмельнитчины и Буковины.

Напомним, в Министерстве аграрной политики прогнозируют, что в 2023 году Украина получит результаты по валовому производству и потенциальной стоимости будущего урожая на уровне 2022 года. В то же время аграрии увеличат посевные площади под масличные культуры и частично уменьшат под зерновые и кукурузу.