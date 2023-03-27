В Украине планируют увеличить посевные площади под овощи

В текущем году украинские аграрии увеличат посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Это позволит получить больший урожай, чем был в 2022 году.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство аграрной политики и продовольствия работает над тем, чтобы максимально наполнить рынок и стабилизировать цены. Этим следует заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов. Потому что регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот", - сказал чиновник.

Говоря о ценах на овощи, Высоцкий отметил, что весной они всегда высоки, потому что на цены влияет сезонность. Однако в 2023 году повлияли еще и энергетический кризис и оккупация.

По его словам, энергетический кризис, созданный в Украине оккупантами, помешал сохранению большой части прошлогоднего урожая.

Кроме того, многие овощи, такие как лук, морковь и перец, выращивали в Херсонской и Запорожской областях, которые сейчас частично оккупированы. Поэтому урожай из этих регионов не был доступен украинцам: оккупанты скупали его втрое дешевле себестоимости и отправляли в РФ.

Согласно данным Госстата, цены на овощи в Украине за год до начала марта выросли на 36,2%, на фрукты – на 74,9%, тогда как инфляция составила 24,9%.

Напомним, что в Украине уже началась посевная кампания, но она значительно усложнена боевыми действиями на юге и востоке страны. В настоящее время к севу яровых культур приступили уже аграрии 18 областей.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать около 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.