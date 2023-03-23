В Украине дорожают огурцы: какие цены

После достаточно резкого снижения цен, которое наблюдалось на рынке тепличного огурца Украины неделей ранее, в этом сегменте снова преобладает тенденция роста цен.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что подорожание огурца в Украине обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения.

За прошедшую неделю выборка огурца в местных тепличных комбинатах заметно сократилась из-за пасмурной погоды, в то время как торговая активность в этом сегменте только усилилась.

Сегодня тепличные комбинаты готовы отгружать огурец по 80-140 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

"По словам представителей комбинатов, подорожание стимулируется сразу несколькими факторами. Прежде всего, рост цен способствует заметному сокращению предложения огурца на рынке, поскольку выборки в теплицах существенно снизились. При этом поставки этой продукции из Турции также значительно уменьшились, что также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая достаточно активный спрос в данном сегменте", – объясняют аналитики.

Они отмечают, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке на сегодняшний день уже в среднем в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики добавляют, что в скором времени эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения огурца после улучшения погодных условий.

Отметим, в Украине уже ощущается дефицит моркови. Запасы продукции в украинских хозяйствах сейчас уже почти исчерпаны, что также поддерживает цены.