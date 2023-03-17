Розничные цены на лук в Киеве: где можно купить дешевле

Средняя розничная цена на репчатый лук в супермаркетах Киева достигла абсолютного рекорда – 55,3 грн/кг (примерно 1,51 долларов США за кг).

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что разброс цен на лук в разных супермаркетах достаточно существенный.

Минимальная зафиксированная цена за лук стандартного качества составила 44,99 грн/кг. Максимальная цена – 69,99 грн/кг.

Аналитики отмечают, что, вероятно, это не последнее подорожание лука.

Самый дешевый лук продают в одном из магазинов сети Novus, а самый дорогой – в нескольких магазинах сети супермаркетов "Сильпо". Дешевле 50 грн/кг можно было найти лук, кроме Novus, только в одной сети – в магазинах "Варус".

Самой типичной ценой на лук была цена в 52,99 грн/кг. По такой или близкой к этой цене продавали свежий репчатый лук в столичных магазинах сетей АТБ, "Эко-маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", "Фора", в большинстве магазинов сети Novus и в части магазинов сети "Сильпо".

Напомним, по данным аналитиков EastFruit, рост отпускных цен на рынке моркови в Украине продолжается. Запасы продукции в украинских хозяйствах сейчас уже почти исчерпаны, что также поддерживает цены.