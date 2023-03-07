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В Украине уже ощущается дефицит моркови: фермеры поднимают цены
Рост отпускных цен на рынке моркови в Украине продолжается уже третью неделю. Запасы продукции в украинских хозяйствах сейчас уже почти исчерпаны, что также поддерживает цены.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Сегодня основные соглашения по продаже моркови заключаются уже по 28-36 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.
При этом аналитики рынка уверены, что это еще не предел и цены на морковь и дальше будут расти. Свое мнение они объясняют нехваткой предложения этого корнеплода в хозяйствах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом покрыть дефицит за счет импортной продукции, в частности, из Польши, игрокам рынка не удается даже частично.
"Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, явился заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах на данный момент уже заметно истощены, что также поддерживает цены", - объясняют аналитики.
Они добавляют, что в результате такого подорожания цены на морковь в Украине на сегодняшний день уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более того, большинство игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в данном сегменте, поскольку на рынке уже ощущается дефицит моркови, тогда как спрос остается достаточно высоким.
Отметим, на рынке Украины также сохраняется тенденция роста и без того рекордных цен на репчатый лук, обусловленная сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах.