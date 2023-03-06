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В Украине может возникнуть дефицит томатов: эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 50-70%
В результате решения Турции ограничить экспорт томатов в ближайшие недели в Украине может возникнуть дефицит помидоров. В супермаркетах в среднем стоимость продукта может вырасти на 50-70%, достигнув 200 грн/кг.
Об этом Delo.ua рассказали президент Ассоциации овощей и фруктов Тарас Баштанник и руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.
Доля турецкого томата на украинском рынке превышает 90%, после введения Турцией ограничения импортеры не смогут быстро наладить поставки из новой страны. Более того, украинские производители в связи с боевыми действиями в стране, ценами на топливо (снижающимися, но все еще остающимися высокими), погодными условиями не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в больших объемах.
Эксперт объясняет, что украинский томат значительно дороже турецкого и именно Турция была основным поставщиком в это время года. Поэтому ожидается, что некоторое время в розничной торговле может возникать определенный дефицит томатов. В то же время, как отмечает эксперт, рост цены может привести к уменьшению спроса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тарас Баштанник соглашается, что найти экспортера, который быстро заменит Турцию, будет сложно.
Как и когда вырастут цены на томаты
Турция сообщила об ограничениях на экспорт томатов 3 марта, к этому времени часть законтрактованных поставок уже отправилась в Украину. Исходя из этого, уменьшение предложения помидоров начнется через 2-3 недели после введения ограничения.
В настоящее время оптовая цена томата составляет около 90 гривен, в ближайшие недели она может повыситься еще на 30-50%, прогнозирует Александр Хорев. Но эксперт не исключает, что некоторые супермаркеты смогут позволить себе не поднимать цену на помидоры для потребителей мгновенно. В любом случае постепенное увеличение отпускных цен на томаты будет негативно отражаться на объемах реализации данной продукции на внутреннем рынке.
В целом средняя цена на томаты в розничной торговле в ближайшие недели поднимется на 50-70%.
"Пока конечный потребитель в среднем покупаю томаты по цене 120-130 грн/кг. Через неделю-две цена может поднять до 180-190 грн/кг. Но такой рост может привести и к падению спроса", - подытожил Тарас Баштанник.
Delo.ua обошло киевские супермаркеты и выяснило, какие цены установлены сейчас. Средняя цена томатов составляет около 100 грн/кг, но стоимость зависит от сорта и точки продаж. Некоторые сорта уже достигают в цене 200 грн/кг. В то же время помидор доступен и по цене до 100 грн/кг в некоторых сетях супермаркетов.