В Украине может возникнуть дефицит томатов: эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 50-70%

В результате решения Турции ограничить экспорт томатов в ближайшие недели в Украине может возникнуть дефицит помидоров. В супермаркетах в среднем стоимость продукта может вырасти на 50-70%, достигнув 200 грн/кг.

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Об этом Delo.ua рассказали президент Ассоциации овощей и фруктов Тарас Баштанник и руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Доля турецкого томата на украинском рынке превышает 90% , после введения Турцией ограничения импортеры не смогут быстро наладить поставки из новой страны. Более того, украинские производители в связи с боевыми действиями в стране, ценами на топливо (снижающимися, но все еще остающимися высокими), погодными условиями не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в больших объемах.

"Оперативно найти другого поставщика на такие объемы томатов по цене, которую была в состоянии предлагать нам Турция очень проблематично. В то же время в Украине продолжается война, сохраняются определенные трудности в энергосистеме, поэтому в этом году может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода, то есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного. В любом случае внешние поставщики реагируют и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогими". Александр Хорев

Эксперт объясняет, что украинский томат значительно дороже турецкого и именно Турция была основным поставщиком в это время года. Поэтому ожидается, что некоторое время в розничной торговле может возникать определенный дефицит томатов . В то же время, как отмечает эксперт, рост цены может привести к уменьшению спроса.

Тарас Баштанник соглашается, что найти экспортера, который быстро заменит Турцию, будет сложно.

"Альтернативный канал найдут нескоро. Можно предположить, что наладят большие объемы поставок из Испании или даже из Марокко. Но это будет длительный, затратный процесс. Надо понимать, что сейчас во всей Европе возникла проблема с отсутствием турецкого помидора и, соответственно, прямо скажем, для испанских или американских производителей рынок Западной Европы будет более приоритетным нашего". Тарас Баштанник

Как и когда вырастут цены на томаты

Турция сообщила об ограничениях на экспорт томатов 3 марта, к этому времени часть законтрактованных поставок уже отправилась в Украину. Исходя из этого, уменьшение предложения помидоров начнется через 2-3 недели после введения ограничения.

В настоящее время оптовая цена томата составляет около 90 гривен, в ближайшие недели она может повыситься еще на 30-50%, прогнозирует Александр Хорев. Но эксперт не исключает, что некоторые супермаркеты смогут позволить себе не поднимать цену на помидоры для потребителей мгновенно. В любом случае постепенное увеличение отпускных цен на томаты будет негативно отражаться на объемах реализации данной продукции на внутреннем рынке.

В целом средняя цена на томаты в розничной торговле в ближайшие недели поднимется на 50-70% .

"Пока конечный потребитель в среднем покупаю томаты по цене 120-130 грн/кг. Через неделю-две цена может поднять до 180-190 грн/кг. Но такой рост может привести и к падению спроса", - подытожил Тарас Баштанник.

Delo.ua обошло киевские супермаркеты и выяснило, какие цены установлены сейчас. Средняя цена томатов составляет около 100 грн/кг, но стоимость зависит от сорта и точки продаж. Некоторые сорта уже достигают в цене 200 грн/кг. В то же время помидор доступен и по цене до 100 грн/кг в некоторых сетях супермаркетов.