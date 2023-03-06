Цены на рынке горючего продолжают снижаться. Аграрии не спешат закупать горючее в ожидании продления "зернового соглашения"

За прошедшую неделю (27 февраля – 5 марта) цены на горючее в Украине продолжили нисходящий тренд. Трейдеры, завозящие горючее из стран Европейского союза, вынуждены конкурировать с более дешевым российским ресурсом, который попадает в страну из-за "серых" схем. Тем временем аграрии не спешат закупать горючее к посевной, поскольку ожидают продолжения "зернового соглашения", которое истекает в середине марта.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что спрос на горючее в Украине остается невысоким. Обычно первыми закупали горючее для посевной аграрии из южных областей. Однако в этом году немногие из аграриев, которые находятся в Херсонской, Николаевской или Запорожской областях, будут активно сеять.

"Спрос от аграриев в этом году будет несколько с опозданием. Большое давление на рынок оказывает ситуация с "зерновым соглашением". Срок ее действия должен закончиться в середине марта, и все ожидают продолжат его или нет. Решение по "зерновому соглашению" должно определить логистику перевозок, поэтому до того, как сделку продолжат все взяли паузу", - говорит бизнесмен.

По его словам, на рынок также оказывает давление российское горючее, которое завозится в Украину по "серым" схемам.

"Пустой танкер выходит из Греции, а полный из Новороссийска. Затем эти танкеры встречаются в нейтральных водах, горючее переливается с одного на другой и уже в Украину заходит будто греческое дизельное горючее. Российский дизель обычно сливают в Дунайских портах, хотя порой везут и в румынский порт Констанца. Покупают российский дизель те же люди, которые покупали его и раньше, хотя юридические лица были изменены", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что котировки на нефть за прошлую неделю выросли и поэтому логично было бы, чтобы выросли оптовые цены на топливо в Украине. Однако из-за того, что трейдеры, возящие топливо из Европы, вынуждены конкурировать с поставщиками российского горючего цены в опте продолжают падать.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе около 20 операторов АЗС в Украине снизили цены. В среднем, цены в стране снизились на 1 грн/л.

"Маржа же остается достаточно высокой. Самый дорогой дизель опти стоит 40 грн/л, а на АЗС горючее продается за 51 грн/л. Это неправильно, получается какая-то военная маржа для АЗС", - отмечает Сиренко.

Он говорит, что трейдеры ведут конкуренцию с российским горючим в сегменте продажи дизтоплива и автогаза. Дешевый дизель по цене 33-34 грн/л указывает на то, что российского ресурса в стране очень много.

"В Казахстане уже более 10 лет действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива, но мы оттуда получаем дизель. Я думаю, что оттуда нам поставляют российское горючее. Такая же ситуация и с поставками автогаза. Он поступает в Украину преимущественно из стран Балтии, если проанализировать данные производства и потребления автогаза в Литве можно утверждать, что в Украину оттуда поступает именно российское горючее. Цена такого автогаза на границе - 17 грн/л", - говорит Сиренко.

Также он говорит, что на украинский рынок бензина давят мини-заводы, производящие топливо стандарта "евро-3" и "евро-4" и предлагающие топливо по цене 27-28 грн/л.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 48,99 51 23,99 WOG 48,99 51 24,48 Socar 48,99 50,99 - Motto 45,98 47,98 - БРСМ-Нефть 45,49 47,49 21,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев.