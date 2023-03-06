Ціни на ринку пального продовжують знижуватися. Аграрії не поспішають закуповувати пальне в очікуванні продовження "зернової угоди"

За минулий тиждень(27 лютого - 5 березня) ціни на пальне в Україні продовжили нисхідний тренд. Трейдери, що завозять пальне з країн Європейського союзу змушені конкурувати з дешевшим російським ресурсом, котрий потрапляє в країну через “сірі” схеми. Тим часом аграрії не поспішають закуповувати пальне до посівної, оскільки очікують продовження "зернової угоди", котра закінчується в середині березня.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що попит на пальне в Україні залишається невисоким. Зазвичай першими закуповували пальне для посівної аграрії з південних областей. Однак цього року мало хто з аграріїв, котрі знаходяться в Херсонській, Миколаївській чи Запорізькій областях буде активно сіяти.

"Попит від аграріїв в цьому році буде дещо з запізненням. Великий тиск на ринок чинить ситуація з "зерновою угодою". Термін її дії має скінчитися в середині березня, і всі очікують продовжать її чи ні. Рішення по "зерновій угоді" має визначити логістику перевезень, тож до того як угоду продовжать всі взяли паузу", - говорить бізнесмен.

За його словами, на ринок також тисне російське пальне, котре завозиться в Україну за "сірими" схемами.

"Пустий танкер виходить з Греції, а повний з Новоросійська. Потім ці танкери зустрічаються в нейтральних водах, пальне переливається з одного на інший і вже в Україну заходить буцімто грецьке дизельне пальне. Російський дизель зазвичай зливають в Дунайських портах, хоча деколи везуть і в румунський порт Констанца. Купують російський дизель ті самі люди, що купували його і раніше, хоча юридичні особи були змінені", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що котирування на нафту за минулий тиждень виросли й тому логічно було б щоб виросли оптові ціни на пальне в Україні. Однак через те, що трейдери, котрі возять паливо з Європи вимушені конкурувати з постачальниками російського пального ціни в опті продовжують падати.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні близько 20 операторів АЗС в Україні знизили ціни. В середньому ціни в країні знизились на 1 грн/л.

"Маржа ж залишається доволі високою. Найдорожчий дизель опті коштує 40 грн/л, а на АЗС пальне продається за 51 грн/л. Це неправильно, виходить якась воєнна маржа для АЗС", - зазначає Сіренко.

Він каже що трейдери ведуть конкуренцію з російським пальним в сегменті продажу дизпалива та автогазу. Дешевий дизель за ціною в 33-34 грн/л вказує на те, що російського ресурсу в країні дуже багато.

"В Казахстані вже понад 10 років діє заборона на експорт бензину та дизпалива, але ми звідти отримуємо дизель. Я думаю, що звідти нам постачають російське пальне. Така сама ситуація і з поставками автогазу. Він надходить в Україну переважно з країн Балтії, якщо проаналізувати данні виробництва та споживання автогазу в Литві то можна стверджувати, що в Україну звідти надходить саме російське пальне. Ціна такого автогазу на кордоні - 17 грн/л", - говорить Сіренко.

Також він каже, що на український ринок бензину тиснуть міні-заводи, котрі виготовляють пальне стандарту "євро-3" та "євро-4" та пропонують паливо за ціною 27-28 грн/л.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 48,99 51 23,99 WOG 48,99 51 24,48 Socar 48,99 50,99 - Motto 45,98 47,98 - БРСМ-Нафта 45,49 47,49 21,59

Ціни на пальне у великих мереж АЗС м. Київ.