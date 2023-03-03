Турция ограничила экспорт томатов: что будет с ценами

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело ограничения на экспорт помидоров до 14 апреля 2023 года. Об этом сообщило издание EastFruit.

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В ведомстве пояснили, что решение было принято "для обеспечения безопасности продовольственной поставки и стабильности цен из-за резкого роста цен на помидоры и недавние землетрясения".

Предусматривается ограничение на экспорт свежих и замороженных томатов, за исключением заявок:

на экспорт в Турецкую Республику Северный Кипр (ТРПК), Государства Палестина, Республику Азербайджан (включая Нахичевань);

на экспортные заявки, поданные Турецкими сельскохозяйственными кредитными кооперативами и их дочерними регионами Сирии;

заявки Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), Турецкого Красного Полумесяца (Kızılay) или других организаций по оказанию гуманитарной помощи;

заявки получателей, являющихся гуманитарными организациями, таких как ООН, Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Красный Крест;

заявки на продукты с сертификатами органических продуктов.

Аналитики считают, что принятое турецким правительством решение будет иметь серьезное влияние на рынок помидоров в тех странах, которые зависят от импорта этой продукции из Турции: Украины, Молдовы, Грузии, Румынии и нескольких других стран. Именно в марте Турция обеспечивает абсолютное большинство поставок тепличных помидоров на эти рынки.

"Уже к концу следующей недели на рынках стран, зависящих от импорта турецких помидоров, может ожидаться серьезный скачок цен на фоне отсутствия этой продукции, а единственным ограничительным фактором здесь может оказаться одно из исключений, указанных в постановлении Министерства сельского и лесного хозяйства Турции", - считают аналитики.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи "борщового набора". В частности, украинские производители предлагают белокочанную капусту от 12 до 18 грн/кг, что в среднем вдвое дороже, чем в конце февраля.

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