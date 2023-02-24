Украинские тепличные огурцы дороже импортных: эксперты объяснили почему

Ряд тепличных комбинатов Украины приступили к реализации огурца нового оборота, но цены на отечественную продукцию намного выше за импортную.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что первые партии местного огурца появились на рынке еще на прошлой неделе, сегодня данная продукция уже более массово начала поступать в продажу, но объемы огурца на украинском рынке все равно пока недостаточны, чтобы удовлетворить текущий спрос.

В настоящее время предложение огурца достаточно ограничено, что на фоне все большего спроса позволяет украинским производителям вести продажи этой продукции по цене 120-160 грн/кг. Для сравнения: импортный огурец производства Турции реализуется по 100-120 грн/кг.

Участники рынка объясняют такую разницу в ценах более высоким качеством местной продукции, а также более высокими затратами на производство этой культуры.

"Несмотря на относительно теплую зиму, в текущем году сезон реализации огурца нового оборота в Украине начался в среднем на две недели позже, чем годом ранее", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что в 2022 году первые партии огурца украинские комбинаты начали предлагать уже в первых числах февраля, но в то же время стоимость этой продукции была в среднем на 35% ниже, чем сейчас.

Отметим, на этой неделе предложение тепличных помидоров на украинском рынке снова сократилось. В первую очередь это было связано с сокращением поставок из Турции из-за землетрясения.