Українські тепличні огірки дорожчі за імпортні: експерти пояснили чому

Ряд тепличних комбінатів України розпочав реалізацію огірка нового обороту, але ціни на місцеву продукцію не “по кишені” багатьом українцям.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що перші партії місцевого огірка з’явилися на ринку ще минулого тижня, сьогодні дана продукція вже більш масово почала надходити в продаж, але обсяги тепличного огірка на українському ринку все одно поки що недостатні, щоб задовольнити поточний попит.

Наразі пропозиція огірка доволі обмежена, що на тлі чимраз більшого попиту дає змогу українським виробникам вести продажі цієї продукції за ціною 120-160 грн/кг. Для порівняння: імпортний огірок виробництва Туреччини наразі реалізується по 100-120 грн/кг.

Учасники ринку пояснюють таку різницю в цінах вищою якістю місцевої продукції, а також вищими витратами на виробництво цієї культури.

"Попри відносно теплу зиму, поточного року сезон реалізації огірка нового обороту в Україні розпочався в середньому на два тижні пізніше, ніж роком раніше", - зазначають аналітики.

Вони нагадують, що 2022 року перші партії огірка українські комбінати почали пропонувати вже в перших числах лютого, але водночас вартість цієї продукції була в середньому на 35% нижчою, ніж наразі.

Зазначимо, на цьому тижні пропозиція тепличних помідорів на українському ринку знову скоротилася. Насамперед це було пов'язано зі скороченням поставок із Туреччини через землетрус.