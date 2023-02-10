Ціни на цибулю продовжують шокувати: яка вартість

Цибуля залишається однією з найбільш популярних позицій на плодоовочевому ринку України. Ії запаси в українських сховищах стрімко скорочуються, а імпорт дуже незначний і неспроможний задовольнити зростаючий попит.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що торгівля в даному сегменті сьогодні йде дуже активно, при цьому пропозиція даної продукції стрімко скорочується, що своєю чергою підганяє черговий виток зростання цін на цибулю.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, на цей час українські господарства пропонують до продажу якісну цибулю по 33-39 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Цього тижня дещо розширився список країн-постачальників цибулі до України. Так, крім Німеччини, на український ринок стала надходити цибуля виробництва Нідерландів та Єгипту.

"Але постачання цієї продукції дуже незначні й у повною мірою що неспроможні задовольнити високий попит у цьому сегменті", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що на цей час ціна на цибулю в Україні вже в середньому в 4,5 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання в даному сегменті збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю прискорюватимуться зі скороченням запасів у сховищах українських господарств.

Зазначимо, лише минулого тижні відпускні ціни на цибулю в Україні встановили черговий рекорд, подолавши рубіж 30 грн/кг.

У той же час, українські фермери масово почали продавати моркву зі сховищ, що у свою чергу одразу позначилося на відпускних цінах у даному сегменті.