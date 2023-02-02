На поточному тижні відпускні ціни на цибулю в Україні встановили черговий рекорд, подолавши рубіж 30 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Не залишається сумнівів, що підвищення в даному сегменті зберігатиметься й надалі, оскільки на цю продукцію зберігається ажіотажний попит, а запаси цибулі у багатьох українських господарствах вже практично вичерпані", - зауважують аналітики.

На сьогоднішній день відпускні ціни на цибулю вже зросли до 30-35 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому цінник 35 грн/кг на сьогоднішній день є рекордним за всю історію незалежності України і порівняно з минулим роком відпускні ціни в даному сегменті зросли в середньому в 4 рази.

"Масла у вогонь підлили також постійні перебої з електроенергією, через які стала непридатною значна частина цибулі в сховищах. Саме тому сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку", - підкреслюють аналітики.

Вони додали, що розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки.

Зазначимо, на українському ринку спостерігається стрімке зростання цін на моркву через скорочення запасів у господарствах. Наразі ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,2 раза вища, ніж наприкінці січня минулого року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com