Дефіцит моркви провокує зростання цін

На українському ринку спостерігається стрімке зростання цін на моркву. Сьогодні дану продукцію пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Підвищення цін на цю продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, врожай якої цього сезону був досить низьким.

Так, сьогодні моркву пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Наростальну цінову динаміку в даному сегменті експерти проєкту пояснюють стрімким скороченням пропозиції моркви у місцевих господарствах.

"Багато фермерів вже встигли реалізувати закладену продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами", - пояснюють аналітики.

Вони зазначають, що на цей час ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,2 раза вища, ніж наприкінці січня минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку не відкидають подальшого цінового зростання в даному сегменті.

"Це пов’язано з тим, що якісної моркви у сховищах українських господарств і так залишилося дуже мало, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції. За словами самих виробників, запасів місцевої моркви навряд чи вистачить до кінця цього сезону", - підкреслюють аналітики.

Зазначимо, відпускні ціни на цибулю в Україні знову почали зростати. Сьогодні ця продукція надходить у продаж по 27-32 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com