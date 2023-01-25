Які продукти подешевшали в Україні за 2022 рік: ціни

За 2022 рік більшість продуктів харчування в магазинах подорожчала, але деякі позиції втратили в ціні – здебільшого овочі, горіхи та фрукти. Серед овочів борщового набору подешевшали капуста та буряк.

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Про це повідомили фахівці сервісу доставки Zakaz.ua, які проаналізували ціни в найбільших мережах супермаркетів в Україні.

Буряк в середньому за рік подешевшав на 27%. Наразі його ціна становить 10-12 грн/кг в залежності від магазину ритейлера, тоді як минулого року цінники були від 13 до 20 грн за кілограм.

Білокачанна капуста впала в ціні на 6% та коштує в середньому близько 12-13 грн\кг. Молода капуста подешевшала на 40% — до 29,9 грн, тоді як минулого року цінники були близько 50 грн/кг.

Найбільше падіння ціни продемонструвала цибуля "Шалот" (відома як "кущівка") — подешевшала на 43%, до 102,9 грн за кілограм.

Зелений перець у фасованому вигляді станом на кінець січня 2023 року в українських супермаркетах коштує близько 76 грн за 200 грамів продукту, тоді як у січні 2022 року — 80 грн. Український часник зараз коштує близько 105 грн за кіло, що дешевше на 25%.

У порівнянні з січнем минулого року подешевшали салати “Лоло Бьондо” (на 22%), “Лоло Россо” (на 25%), “Радічіо” (на 12%) та “Фрізе” (на 7%).

Ціна селери в середньому знизилася до 89,9 грн\кг, що на 10% дешевше тогорічної ціни. Корінь селери втратив в ціні 6%.

Щодо фруктів, то лідером в асортименті серед зниження цін стали кокоси, вартість яких впала в середньому на 23%. Також впали ціни на екзотичні фрукти гранаділла та ківі “Голд” — на 7% та 15% відповідно. Серед традиційних фруктів радують цінами три наступних сорти яблук: “Ред Чіф”, “Гала” та “Гренні Сміт”, що коштують від 13 до 25 грн за кіло.

У січні 2023 року також почали дешевшати крупи: гречка, пшоно. Наразі середній цінник на гречку становить 68,7 грн за кілограм, у грудні - 73,85 грн. Кілограм пшона зараз коштує в середньому 27,85 гривні, що значно дешевше ніж у грудні, коли цінник становив 30,40 грн за кілограм.

Нагадаємо, також виробники прогнозують зниження вартості яєць в другому кварталі 2023 року — ціна може зменшитися на 25-35%.