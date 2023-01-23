Виробники прогнозують зниження вартості яєць в другому кварталі 2023 року

В галузі виробництва яєць зберігаються фактори, які призвели до різкого подорожчання продукції восени 2022 року. Водночас стабілізація виробництва та сезонність призведуть до коливання цін на яйця в першому кварталі 2023 року. Експерти очікують, що з квітня яйця традиційно почнуть дешевшати — ціна може зменшитися на 25-35%.

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Про це Delo.ua розповіли в УКАБ та в асоціації "Союз птахівників України".

Виробництво яєць зараз знаходиться в нетипових умовах, зокрема, внаслідок перебоїв з енергопостачанням порушуються всі технологічні процеси. Використання резервних джерел живлення збільшують собівартість виробництва продукції та ризики втрати поголів’я птиці внаслідок можливих збоїв у їхній роботі. Крім того, війна залишається основним негативним чинником, який впливає і на птахівництво також.

Однак, як пояснив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Карпенко Сергій, ціноутворення на ринку яєць не завжди залежить від рівня собівартості, визначальний вплив мають ринкові фактори, які складаються на ринку у конкретний момент. Найдешевші промислові яйця зазвичай у весняно-літній період , що пов’язано із збільшенням пропозиції від господарств населення, зміною раціону харчування та умов зберігання яєць в період дії підвищених температур.

"Зниження цін навесні буде однозначно. Структура виробництва яєць в Україні характеризується приблизно рівною часткою виробництва в промислових підприємствах та домогосподарствах. При цьому, в періодах, коли падає платоспроможність населення, що ми спостерігаємо зараз, завжди зростає виробництво яєць в домогосподарствах, що ще збільшить пропозицію. Тому зменшення цін неминуче і воно може скласти 25-35% в квітні-травні 2023 року від сьогоднішньої ціни". Світлана Литвин Аналітик УКАБ

Експерт додає, що виробники яєць поступово нарощують свої обсяги виробництва. Ціни в супермаркетах — тому підтвердження. Адже навіть на новорічні свята – період, коли ціни на яйця максимальні, — в цьому сезоні практично не спостерігалося зростання цін.

В першому кварталі 2023 року все ще очікуються коливання цін на яйця , але суттєвих стрибків експерти не прогнозують.

"Збільшення пропозиції на ринку через ріст обсягів виробництва продукції та посилення сезонного фактору через збільшення пропозиції від домогосподарств населення матиме безпосередній вплив на формування цін наприкінці першого кварталу. До цього будуть спостерігатися незначні коливання цін як в сторону зменшення, так і в сторону їх збільшення", — розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України".

Скільки коштують яйця в Україні

За даними Держстату, за рік яйця в Україні подорожчали на 77%, втім у грудні порівняно з листопадом ціна знизилася на 2,3%. У Zakaz.ua уточнюють, що наприкінці 2022 року в середньому десяток коштував 64,3 грн.

Delo.ua обійшло столичні магазини та з'ясувало, що на кінець січня середня ціна десятка яєць коливається на рівні грудневого показника. У супермаркетах навіть зі знижкою упаковка яєць коштуватиме щонайменше 60 грн.

У Києві найдешевші яйця знайшли на ринку – 50 грн за 10 шт .

Подекуди вартість десятка перевищує 90 грн .

Втім, у роздріб у супермаркеті (продають одне яйце, не в упаковці) десяток можна придбати за 40 грн.

В листопаді Міністерство аграрної політики і продовольства України та Асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця. У відомстві повідомили, що майже через три місяці після підписання документу можуть сказати, що виробники яєць дотримувалися всіх зобов’язань, які брали на себе в рамках меморандуму .

Але експерти та учасники ринку підкреслюють, що ціни навіть на рівні літа 2022 року в Україні не варто очікувати. В асоціації "Союз птахівників України" пояснюють, що з березня по серпень 2022 року ціна реалізації яєць з птахофабрик була значно нижчою від собівартості їх виробництва.

"На початку військових дій взагалі значна частина продукції безкоштовно передавалась військовим, роздавалась населенню, фабрики позбавлялися ще продуктивної птиці через проблеми із забезпеченням кормами, невизначеністю розвитку подій. Були понесені колосальні збитки. Це також вплинуло на рівень росту ціни восени. Тому, зниження ціни до рівня літа 2022 року, тобто до збитковості виробництва, знову матиме негативні наслідки для промислових виробників і відповідно в перспективі для споживачів через суттєве подорожчання", — резюмував Карпенко Сергій.

В УКАБ погоджуються з цим прогнозом та зауважують, що цього літа очікується стабільна, прогнозована ситуація з цінами на яйця в Україні.