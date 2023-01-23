Производители прогнозируют снижение цен на яйца во втором квартале 2023 года

В отрасли производства яиц сохраняются факторы, приведшие к резкому удорожанию продукции осенью 2022 года. В то же время, стабилизация производства и сезонность приведут к колебанию цен на яйца в первом квартале 2023 года. Эксперты ожидают, что с апреля яйца традиционно начнут дешеветь – цена может снизиться на 25-35%.

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Об этом Delo.ua рассказали в УКАБ и в ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Производство яиц сейчас находится в нетипичных условиях, в частности, в результате перебоев с энергоснабжением нарушаются все технологические процессы. Использование резервных источников питания увеличивает себестоимость производства продукции и риски потери поголовья птицы в результате возможных сбоев в их работе. Кроме того, война остается основным негативным фактором, который влияет и на птицеводство.

Однако, как пояснил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Карпенко Сергей, ценообразование на рынке яиц не всегда зависит от уровня себестоимости; определяющее влияние оказывают рыночные факторы, складывающиеся на рынке в конкретный момент. Самые дешевые промышленные яйца обычно в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от хозяйств населения, изменением рациона питания и условий хранения яиц в период действия повышенных температур.

"Снижение цен весной будет однозначно. Структура производства яиц в Украине характеризуется примерно равной долей производства в промышленных предприятиях и домохозяйствах. При этом, в периодах, когда падает платежеспособность населения, что мы наблюдаем сейчас, всегда растет производство яиц в домохозяйствах, что еще увеличит предложение. Поэтому уменьшение цен неизбежно и оно может составить 25-35% в апреле-мае 2023 года от сегодняшней цены". Светлана Литвин Аналитик УКАБ

Эксперт добавляет, что изготовители яиц постепенно наращивают свои объемы производства. Цены в супермаркетах тому подтверждение. Ведь даже на новогодние праздники – период, когда цены на яйца максимальны, – в этом сезоне практически не наблюдался рост цен.

В первом квартале 2023 года все еще ожидаются колебания цен на яйца , но существенных скачков эксперты не прогнозируют.

"Увеличение предложения на рынке из-за роста объемов производства продукции и усиление сезонного фактора будут иметь непосредственное влияние на формирование цен в конце первого квартала. До этого будут наблюдаться незначительные колебания цен как в сторону уменьшения, да и в сторону их увеличения ", - рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Сколько стоят яйца в Украине

По данным Госстата, за год яйца в Украине подорожали на 77%, впрочем, в декабре по сравнению с ноябрем цена снизилась на 2,3%. В Zakaz.ua уточняют, что в конце 2022 года в среднем десяток стоил 64,3 грн.

Delo.ua обошло столичные магазины и выяснило, что к концу января средняя цена десятка яиц колеблется на уровне декабрьского показателя. В супермаркетах даже со скидкой упаковка яиц будет стоить не менее 60 грн.

В Киеве самые дешевые яйца нашли на рынке – 50 грн за 10 шт

В некоторых супермаркетах стоимость десятка превышает 90 грн.

Впрочем, поштучно десяток можно приобрести за 40 грн.

В ноябре Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Ассоциация "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца. В ведомстве сообщили, что спустя почти три месяца после подписания документа могут сказать, что производители яиц придерживались всех обязательств, которые брали на себя в рамках меморандума .

Но эксперты и участники рынка подчеркивают, что цены даже на уровне лета 2022 года в Украине ожидать не стоит. В ассоциации "Союз птицеводов Украины" объясняют, что с марта по август 2022 года цена реализации яиц из птицефабрик была значительно ниже себестоимости их производства.

"В начале военных действий вообще значительная часть продукции бесплатно передавалась военным, раздавалась населению, фабрики избавлялись от продуктивной птицы из-за проблем с обеспечением кормами, неопределенностью развития событий. Были понесены колоссальные убытки. Это также повлияло на уровень роста цены осенью. Поэтому, снижение цены до уровня лета 2022 года, то есть к убыточности производства, снова будет иметь негативные последствия для промышленных производителей и соответственно в перспективе для потребителей из-за существенного удорожания", - резюмировал Сергей Карпенко.

В УКАБ согласны с этим прогнозом и отмечают, что этим летом ожидается стабильная, прогнозируемая ситуация с ценами на яйца в Украине.