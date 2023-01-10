За 2022 год цены в Украине выросли почти на 27%: что и на сколько подорожало

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,7%, за 2022 год в целом – 26,6%. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

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Уточняется, что базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,8%, за 2022 год в целом – 22,6%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. Масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и рыбные продукты подорожали на 2,5–0,9%.

В то же время, начали дешеветь яйца — на 2,3%. Кроме того, продукты переработки зерновых, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис потеряли в цене 2,7-0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%, поясняют в Госстате. Одежда и обувь подешевели на 2,6%: одежда – на 3,0%, обувь – на 2,4%.

Данные: Госстат

В Госстате также разъяснили, что рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь из-за подорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1,0%.

Цены на транспорт поднялись на 1,6%. Основная причина – подорожание топлива и смазочных масел на 3,1%.

Данные: Госстат

Ранее стало известно, что фрукты в Украине подорожали вдвое за год. Основная причина столь резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривни и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию страны.

Кроме того, в годовом эквиваленте в среднем цитрусовые в Украине прибавили в цене 74%. Больше всего подорожал лимоны – на 146%.